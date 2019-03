Politiet kræver en samlet bøde på 360.000 kroner

Fredag 15. marts 2019 kl: 14:19

Af: Redaktionen En politipatrulje fra Tungvognscenter Øst i Greve kontrollerede fredag en rumænsk lastbil med tilkoblet dansk sættevogn på Køge Bugt Motorvejen ved rastepladsen i Karlslunde.Vogntoget blev ført af en 46-årig rumænsk lastbilchauffør, som kun kunne dokumentere de sidste to dages kørsel i lastbilen og ikke kunne fremvise diagramark for mindst 20 dages kørsel inden for de seneste 28 dage i en lastbil med en analog tachograf.Den rumænske lastbilchauffør blev sigtet for overtrædelse af tachografforordningen, der som udgangspunkt straffes med en bøde på 6.000 kroner pr. dag, hvor en kørsel ikke kan dokumenteres ved fremvisning af et diagramark fra tachografen.Lastbilchaufførens rumænske vognmand er blevet sigtet som ansvarlig i sagen og er blevet præsenteret for et bødekrav på 240.000 kroner.Det danske speditionsfirma, som den rumænske vognmand kørte for, da chaufføren blev standset, har valgt at stille garanti for bødepåstanden for både lastbilchaufføren og vognmanden.Sagen mod lastbilchaufføren er berammet i Retten i Roskilde til 6. maj 2019, hvor anklagemyndigheden tillige vil nedlægge påstand om, at lastbilchaufføren ubetinget skal frakendes retten til at køre lastbil i Danmark. Tidsrummet fastsættes af retten.