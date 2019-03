Selvkørende lastbil kan køre ud på svenske veje

Fredag 15. marts 2019 kl: 13:10

Af: Redaktionen DB Schenker betegner det som et stort skridt i retningen mod et mere miljøvenligt set-up i transport- og logistikbranchen. Aktuelt betyder den svenske Transportstyrelses ja til projektet, at den daglig transport mellem DB Schenker terminal og lageret i Jönköping kan begynde her i foråret.- Takket være samarbejdet med Einride kan vi nu introducere autonome, fuldt elektriske lastbiler i en kontinuerlig logistikstrøm på offentlige veje. Dette er en milepæl i rejsen mod det fremtidige transportsystem, siger Jochen Thewes, der er administrerende direktør i DB SchenkerLastbilen - Einrides T-pod - har ikke et førerhus, hvilket betyder øget lastkapacitet, øget fleksibilitet, lavere produktionsomkostninger, lavere driftsomkostninger og optimeret energiforbrug - hvilket muliggør ren batteridrift. T-pod’en er selvkørende, men overvåges af en operatør, som, om nødvendigt, kan styre køretøjet eksternt. En operatør kan styre flere køretøjer samtidigt. Belastningen er ca. 16 tons, og den kan køre omkring 200 km på en ladning.

En sikker løsning

- Tung vejtransport står for en væsentlig del af de globale emissioner/CO2. Pilotprojektet i Jönköping er et lille, men vigtigt skridt i overgangen til et sikkert og mere bæredygtigt transportsystem. Vi er derfor glade for at kunne udvide virksomheden til offentlige veje. Transportstyrelsens beslutning er også en forsikring om, at løsningen er sikker, siger Robert Falck, der er administrerende direktør og grundlægger af Einride.







Godkendt pilotprojekt

Transportstyrelsen og Einride gennemførte 7. marts en såkaldt Site Acceptance (SAT) - det vil sige en test under faktiske driftsforhold på det pågældende sted. Transportstyrelsen vurderede efterfølgende, at Einrides T-pod er i overensstemmelse med trafikforordningen. Ansøgningen om tilladelse til pilotaktivitet på offentlige veje blev derfor godkendt mandg 11. marts.

Tilladelsen fra Transportstyrelsen henviser til en kort offentlig vej i et industriområde, hvor trafikken er ved lav hastighed. Tilladelsen strækker sig frem til 31. december 2020. Jönköpings Kommune har godkendt, at forsøgsaktiviteter kan udføres på den pågældende rute.







Mulighed for flere installationer

Aftalen mellem Einride og DB Schenker vedrører pilotinstallationen i Jönköping med mulighed for flere installationer til DB Schenker globalt. Ericsson og Telia leverer installationen i Jönköping med 5G-baseret kommunikation.





Om Einride

Einride er en svensk teknologi-virksomhed, der blev etableret i 2016 og har hovedsæde i Stockholm. Virksomheden arbejder med selvkørende og fjernstyrede køretøjer til eksempelvis godstransport

Om DB Schenker

DB Schenker er en af verdens førende udbydere af integrerede logistikløsninger og Supply Chain Management

DB Schenker har 720 kontorer i 36 lande, et fuldt integreret netværk med 430 operationelle filialer, daglige afgange til alle europæiske terminaler, ca. 32.000 ruter pr. uge og faste dør-til-dør transittider





