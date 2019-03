Bilister køre mest hensynsfuldt på Midt- og Vestsjælland

UNDERSØGELSE:

Onsdag 13. marts 2019 kl: 11:43

Sådan er undersøgelsen udarbejdet:

Undersøgelsen er baseret på tal fra Rigspolitiets statistikker som viser, hvor mange anmeldelser og sigtelser, der var i hver politikreds i 2018

I undersøgelsen tages der udgangspunkt i antallet af anmeldelser, som derefter sammenlignes med antallet af indbyggere over 18 år i de enkelte politikredse.

Om mikonomi.dk:

Mikonomi.dk sammenligner priser på finansielle ydelser som lån, forsikringer og a-kasser

Mikonomi.dk’s formål er at give forbrugeren overblik over de billigste alternativer, så brugeren dermed sparer flest muligt penge

Af: Redaktionen Mikonomi.dk’s undersøgelse sætter fokus på, hvor de mest hensynsløse bilister kører. Det er blandt andet blevet undersøgt, hvor mange hastighedsovertrædelser, vigepligtsforseelser og kørsel over for rødt, der har været. Sammenligningstjenesten kan konkludere, at bilister der kører på Vestegnen, er de mest hensynsløse, mens de mest betænksomme kører på Midt- og Vestsjælland.Undersøgelsen viser, at bilister der kører i Københavns Vestegns Politikreds, som blandt andet tæller kommuner som Brøndby, Albertslund og Herlev, er de mest hensynsløse. Det skyldes blandt andet, at de er mere tilbøjelige til at køre over for gult eller rødt lys.For hver tusinde indbygger over 18 år på Vestegnen er der 2,89 anmeldelser af bilister, der kører over for rødt. Det er mere end dobbelt så mange som landsgennemsnittet, der ligger på 1,29 anmeldelser pr. tusinde indbygger. Bilister, der kører på Vestegnen er dog ikke de værste, da der i Københavns Politikreds sker 5,43 anmeldelser pr. tusinde indbygger.Derudover er der flere anmeldelser af bilister, der overhaler til fare eller ulempe for andre på Vestegnen i forhold til landsgennemsnittet. I gennemsnit på landsplan er der 190 anmeldelser af overhalinger til fare eller ulempe, hvilket svarer til, at der sker 0,47 anmeldelser pr. tusinde indbygger over 18 år. På Vestegnen er der derimod 236 anmeldelser af dette, som svarer til 0,72 anmeldelser pr. tusinde indbygger.De mest betænksomme bilister kører ifølge undersøgelsen i Midt- og Vestsjællands Politikreds, som blandt andet inkluderer kommuner som Greve, Holbæk og Ringsted. De ender i toppen af undersøgelsen, da bilisterne her er gode til at overholde fartgrænserne og vigepligter.På Midt- og Vestsjælland er der kun 73,15 automatiske hastighedsovertrædelser pr. tusinde indbygger, hvorimod landsgennemsnittet lyder på 112,04 overtrædelser. Ved automatiske hastighedsovertrædelser refereres der til fotovogne og andre automatiske fartkontroller. Det samme billede tegner sig, når det kommer til antallet af generelle hastighedsovertrædelser. For hver tusinde indbygger over 18 år på Midt- og Vestsjælland er der 1,80 anmeldelser af bilister, der kører for stærkt. Landsgennemsnittet ligger derimod på 2,67 anmeldelser pr. tusinde indbygger.Samme tendens ses ved antallet af vigepligtsforseelser. I gennemsnit er der 0,83 anmeldelser pr. tusinde indbygger over 18 år. Derimod er der kun 0,10 anmeldelser pr. tusinde indbygger på Midt- og Vestsjælland.