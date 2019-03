Berlin’s trafikselskab bestiller elektriske ledbusser i Polen

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 15:53

Af: Jesper Christensen De nye elektriske Solaris ledbusser vil supplere antallet af Solaris el-busser hos BVG - Berliner Verkehrsbetriebe - der i dag består af 20 standard 12-meter Solaris el-busser, som BVG har fået og får leveret i årene fra 2015 til 2019 . Ordren på de 15 elektriske ledbusser fra Solaris er på 13,2 millioner euro - cirka 98,5 millioner kroner - inklusiv ladeinfrastruktur. De nye ledbusser, der skal leveres i andet kvartal 2020, vil blive de første elektriske ledbusser i Berlin.Busserne vil kunne få strøm på batterierne på udvalgte steder rundt i byen via en omvendt pantograf, der kommer ned fra ladestanderen og kobler sig på bussernes ladesystem. Derudover vil busserne blive ladt op i depoterne via en kabel-tilslutning.Solaris-ledbusserne vil blive leveret med Solaris High Power batterier med en total kapacitet på 174 kWh. Drivlinen vil bestå af aksler med integrerede el-motorer, mens belysningen inde i busserne vil være energieffektiv LED-belysning. BVG har bestilt busserne med elektrisk opvarmning og aircondition med varmepumpe.Solaris har siden 2000 leveret over 300 busser til Berlins trafikselskab. Fem af Solaris-busserne er elektriske og en del af de ovennævnte 20.Solaris har modtaget ordre på omkring 100 el-busser fra selskaber i tyske byer - Berlin, Braunschweig, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Fürth, Hamburg, Hannover, Lahr, Nürnberg og Oberhausen.















