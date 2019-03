Der er kommet 10 procent flere nye lastbiler i registeret

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 11:38

Af: Jesper Christensen Ud over, at Scania markere sig med meget tæt på fire ud af ti nyregistrerede lastbiler i månederne januar og februar i år og dermed en fremgang på 7,2 procentpoint i forhold til sidste år, kører MAN, DAF og Renaut Trucks også frem målt på antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton. Omvendt på Volvo Trucks og Mercedes-Benz sammen med Iveco notere en tilbagegang - både målt på antal nyregistrerede lastbiler og markedsandele-









I nedenstående tabel kan man se fordelingen af nyregistrerede lastbiler over 16 ton og markedsandelene til de forskellige lastbilmærker.











Januar-februar 2019 Januar-februar 2018 Mærke Antal Andel Antal Andel Scania 315 39,47 % 234 32,28 % Volvo Trucks 183 22,93 % 197 27,17 % Mercedes-Benz 112 14,04 % 135 18,62 % MAN 92 11,53 % 87 12,00 % DAF 65 8,15 % 36 4,97 % Renault Trucks 21 2,63 % 11 1,52 % Iveco 10 1,25 % 25 3,45 % I alt 798

725







(Kilde og Tabel: De Danske Bilimportører)









