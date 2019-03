43-årig mand transporterede hash på lille trailer

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 10:43

Hentede hash i Himmerland



Af: Redaktionen Den 43-årige erkendte i retten, at han igennem 2017 og 2018 var en del af et stort netværk af kriminelle, der smuglede hash fra Holland til Danmark om bord på lastbiler. Hans rolle var blandt andet at afhente hashen forskellige steder i Danmark, hvorefter han kørte det i en trailer til et lager i Horsens.Hashsmuglernes foretagende blev stoppet i marts sidste år, da politiets enhed Særlig Efterforskning Vest slog til efter længere tids efterforskning og på én dag anholdt i alt 20 personer -blandt andre den 43-årige mand fra Horsens.- Den 43-årige har fortalt politiet om sin egen rolle i indsmuglingen af de store mængder hash, og han har også forklaret om andres rolle i sagen, og det kom til udtryk i udmålingen af straffen. Nu vil jeg se dommerens begrundelse for strafudmålingen og overveje, om det giver anledning til at dommen skal sendes til Statsadvokaten med henblik på overvejelse af eventuel anke, siger anklager Morten Rasmussen, der er tilfreds med, at den sigtede valgte at tilstå og forklare om andre i sagen.Ud over den 43-årige er en lang række andre personer blevet dømt for at have været en del af smuglernetværket. Blandt de dømte er en 48-årig mand fra Arden, som hjalp med at omlæsse de mange tusinde kilo hash i en lagerhal på sin bopæl. Det var blandt andet hos den 48-årige, at den 43-årige hentede de ulovlige stoffer, som han transporterede 300-500 kilo af pr. gang på en lille trailer.Der er fortsat enkelte tiltalte i sagen, der endnu ikke har modtaget dom i sagen.