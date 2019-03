Køre- og hviletidsreglerne kan gælde trods pladsmangel

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 10:19

Det skal være foreneligt med hensynet til færdselssikkerheden

Det skal være nødvendigt af hensyn til sikkerheden for personer eller for køretøjet eller dets last

Videre kørsel kan kun foregå til den første egnede holdeplads

Af: Redaktionen I det første tilfælde med p-afgiften ligger prisen i øjeblikket fast på 2.400 kroner. Når det gælder overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne er bødens størrelse afhængig af overtrædelsens grovhed, hvis man kører videre. Sidstnævnte medfører også strafansvar for vognmanden.DTL peger på, at problemstillingen rejser spørgsmålet om, hvorvidt chaufføren kan påberåbe sig køre- hviletidsreglernes ”force majeure” regel og køre videre, hvis køretiden er opbrugt, og det er tid til at holde pause eller hvil.Underdirektør i DTL, Frank Davidsen, peger på, at de fleste retssystemer indeholder regler om, at ”force majeure” kan medføre ansvarsfritagelse, hvis der er nogle subjektive eller objektive omstændigheder i forbindelse med overtrædelsen, der taler for det.- Der skal være tale om ude fra kommende begivenheder, der er af en sådan art, at ikke en gang forsvarlige forholdsregler efter almindelig erfaring kunne have sikret, at reglerne kan overholdes. Det er altså kun i helt ekstraordinære, uforudsigelige situationer, hvor man kan påberåbe sig force majeure, siger Frank Davidsen og peger, at man derfor ikke kan planlægge efter, at man kan påberåbe sig ansvarsfritagelse ud fra en kalkuleret risiko for, at der ikke er plads på en bestemt rasteplads.- Det vil altid være en konkret vurdering af situationen, som afgør, hvorvidt chaufføren her og nu kan anvende køre- og hviletidsreglernes regler om force majeure, siger han.Frank Davidsen oplyser, at DTL på et møde med Rigspolitiet for nylig bragte spørgsmålet op, og svaret var klart:Force majeure kan som udgangspunkt ikke anvendes, hvis en parkeringsplads er fyldt op og chaufførens eneste mulighed er at parkere uden for de opmærkede båse.Men der kan ifølge Frank Davidsen alligevel være afvigelser fra udgangspunktet alt efter situationen. Og for at kunne anvende force majeure-reglen er der tre grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt:Dermed er force majeure-reglen ikke en blankocheck, hvor man får køretid til næste rasteplads eller helt hjem.- Det kan blive nødvendigt at køre fra på den næste afkørsel og holde pause eller hvil i det nærmeste industrikvarter, fremhæver Frank Davidsen og nævner tre eksempler, der bekræfter reglen:Hvis udfordringen med en fyldt rasteplads er almindelig kendt i forvejen - eksempelvis fordi chaufføren kører samme rute ofte - vil det ikke tale for at påberåbe sig force majeure.

En chauffør, der sendes ud på en ukendt rute og opdager, at rastepladsen, hvor pause eller hvil skal afholdes, er fyldt op, så der kun kan ske parkering i nødspor eller på rampe, kan muligvis påberåbe sig force majeure. Men det kræver, at den videre kørsel er færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig





En chauffør, der bliver opholdt af kø-kørsel som følge af et trafikuheld kan muligvis påberåbe sig force majeure, hvis rastepladsen er fyldt op, og chaufføren ikke kan parkere lovligt, da omstændighederne ikke er kendt af chaufføren på forhånd. Er der tale om almindelig kø-kørsel på grund af trængsel, kan det forholde sig anderledes. Under alle omstændigheder kan kørsel kun finde sted til nærmeste egnede holdeplads





Opfordrer til dokumentation

- Når der opstår en uforudset hændelse, og det er op til chaufføren at afgøre, om det er nødvendigt at fravige reglerne, bør chaufføren notere grundigt ned. Husk i øvrigt altid at tage en udskrift fra tachografen, hvor årsagen til afvigelsen noteres. Skriv så mange detaljer som muligt og dokumentèr situationen med eventuelle foto, siger Frank Davidsen og fortsætter:





- I mange tilfælde vil force majeure indebære en mindre overskridelse af køre- og hviletidsreglerne. Derfor vil mange ”overtrædelser” være indeholdt i bagatelgrænsen i sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne. Det betyder dog ikke, at man bare skal tage chancen. Køre- og hviletidsreglerne skal tages alvorligt, også selv om der kun er tale om få minutters overskridelse.





