Flytteforretning flytter med fransk forvogn

Fredag 8. marts 2019 kl: 14:24

Af: Redaktionen Brdr. Plagborg i Linved ved Vejle har i samarbejde med Volvo Truck Center Viborg stået for at opbygge bilen, mens Ringvejens Autolakering i Silkeborg har sørget for lakering af opbygning og chassis.Opbygningen er en skifteladsopbygning med otte låse, værktøjskasse i venstre side samt Zepro folde/slædelift. Bilen er blandt andet udstyret med TV, kaffemaskine og Renault Trucks’ nye Roadpad +.Dertil er bilen monteret med stand klimaanlæg fra fabrik. Bilen vil komme til at køre i det meste af Europa med fast månedlig tur til Malaga samt samle flyttegods i hele Danmark.Bilen er solgt og leveret af Lars Herslund, Volvo Truck Center Viborg.