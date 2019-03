Blinkende sidemarkeringer kan forebygge højresvingsulykker

Torsdag 7. marts 2019 kl: 16:00

Af: Redaktionen

Forud for messen i Herning gør Ermax - tidligere Transport-Teknik A/S i Kolding - opmærksom på, at virksomheden har en ny type baglygte på hylderne - den intelligente Ermax TM10 hybrid-baglygte, hvor styringen af blinkende sidemarkeringslygter er integreret inde i baglygten. Med Ermax TM10 hybrid baglygten kan man hurtigt og sikkert opgradere sin lastvognstrailer, så den lever op til det nye ECE regulativ nr. 48 rev. 6, hvor alle sidemarkeringslygter skal blinke synkront med trailerens baglygter









Ermax TM10 baglygten byder desuden på en særlig egenskab i form af slagfast polycarbonat-glas.









Ermax TM10 baglygten kan ses hos Besko/Ermax, der udstiller på stand L9176 under transportmessen i Herning.









