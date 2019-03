Organisationsmand fylder 60

Onsdag 6. marts 2019 kl: 15:58

Af: Redaktionen Erik Østergaard har gennem sin karriere arbejdet inden for rederi, shipping og transport i såvel ind- som udland på direktions- og bestyrelsesniveau og har tillige været udpeget til en lang række regeringskommissioner, ligesom han fungerer i flere tillidshverv inden for transporterhvervet herunder som formand for Nordic Logistics Association med hovedkvarter i Bruxelles, der samler nordiske vognmandsorganisationer. Han er tillige mangeårig formand for det prisbelønnede M/S Museet for Søfart.





Privat tager Erik Østergaard ofte med sin familien på tur ud i Gribskov for at plukke svampe eller gå ture langs strandene på Nordkysten. Han har også en motorbåd i Helsingør Nordhavn som blandt andet bruges til at dykke og fiske fra. Sammen med sin hustru er han vinterbader og medlem af Kronborg Badelaug.





Erik Østergaard er dybt betaget af den afrikanske natur, og det har ført til en livslang passion for jagt, der blev født under tre års udstationering i Østafrika i slutningen af 80-erne. Trofæer vidner i dag om storvildtjagt, ikke blot i Afrika, men over store dele af kloden. Erik Østergaard jager også gerne under vandet med harpun, maske og snorkel eller med flasker. Hjemmelivet præges af en stor familie med hustruen Anna, de tre sønner Gustav, William og Christian, datteren Sidsel fra første ægteskab samt to børnebørn og svigersønnen Jacob.





