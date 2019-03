Gardintraileren har plads til store maskiner

Onsdag 6. marts 2019 kl: 12:54

Af: Redaktionen Der er tale om en specialdesignet to-akslet sengetrailer fra Meusburger, der kan bruges til transport af eksempelvis gaffeltrucks og maskiner.Gardintraileren har forskydelig tagbjælke for bedre indlæsning med kran. Bunden er forstærket til punktbelastning af maskiner og trucks. Den er fuld hydraulisk styret med fjernbetjeningsstyring. Den kan køre med 4,5 meter bredde under komplet presseningsdække. Traileren er med specialdesignet dør i forvæg og skydetag, der kan åbnes i for- og i bagende.









