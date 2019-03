Metro-tog testede Cityringen med inviterede gæster i førerløse tog

Tirsdag 5. marts 2019 kl: 16:44

Af: Redaktionen - Cityringen er en kæmpe gevinst for os alle sammen. Metroen betyder smidig trafik og er en del af vores alles fælles vision, nemlig at bekæmpe støj, luftforurening og skabe et bedre miljø. Og det betyder alverden for de udbygningsplaner, der er for København, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en kort tale, inden han som en af de inviterede gæster steg ombord på et nyt førerløst tog.På turen i byens kommende metrolinje M3 passerede delegationen den nye metrostation København H, der med Cityringen vil overhale Nørreport som landets mest travle station med 150.000 påstigere i døgnet. Åbningen af Cityringen ventes i de kommende år at drive en markant positiv udvikling inden for kollektiv transport i Hovedstaden.- Nu åbner der snart en fantastisk gave til københavnere og alle, der besøger vores dejlige by. Vi får vores by tilbage med dejlige grønne pladser i stedet for byggefelter bag hegn - og Cityringen vil give en helt ny måde at færdes i byen og bringe os tættere sammen i hele København, sagde Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).







Med åbningen af Cityringen (M3) vil metroen kunne fordoble sit passagertal, som sidste år var på knap 65 millioner passagerer. Cirka et halvt år efter åbningen af Cityringen ventes Nordhavnslinjen at kunne slå dørene op for passagerer. Nordhavnslinjen (M4) vil i første omgang tilføre metrosystemet to ekstra stationer, og i 2024 kobles Sydhavnsmetroens fem stationer på M4.





- Når Cityringen, Nordhavnsmetroen og Sydhavnsmetroen er færdige, står vi med et stærkere og mere effektivt kollektiv trafiknet i hovedstaden, der vil være et endnu bedre alternativ til bilen i de tættest bebyggede områder. Det vil medvirke til at mindske trængslen, begrænse luftforureningen, og så vil byen bedre kunne rumme den store efterspørgsel efter flere boliger. Anlæggelsen af metroen er en rigtig stor gevinst for hovedstaden - både for rejsende, der bor i byen, og for dem, der kommer på besøg, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).





På Frederiksberg betyder Cityringen, at Frederiksberg station vil blive landets femte største station målt i passagertal. Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj (K) glæder sig over, at Cityringen tilfører kommunen nye stationer og forbindelser til resten af hovedstaden.





- På Frederiksberg er vi glade for det kæmpe løft, Cityringen vil give den kollektive trafik i hele hovedstaden. Det bliver en stor og festlig dag, når vi indvier Cityringen endeligt til sommer og en markant milepæl i bestræbelserne på en både bæredygtig og brugervenlig trafik. Samtidig skal vi også se fremad og arbejde for endnu mere metro i fremtiden, siger Jørgen Glenthøj.







Tirsdagens testkørsel markerer, at Cityringens åbning nærmer sig. En forventet åbningsdato ventes at blive meldt ud efter at selskabet har vurderet, om de planlagte milepæle i slutningen af marts og april er nået.













Fakta:

Cityringen er 15,5 kilometer lang (to tunnelrør hele ringen rundt)

Cityringen vil få 17 underjordiske stationer, som forbinder Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og City

Cityringen har sat sit præg på Hovedstaden gennem snart 10 år. Lov om en Cityring blev vedtaget i Folketinget i 2007. Herefter blev der gennemført borgerhøringer og VVM-proces. Adskillige kilometer forsyningsledninger- og rør (kloak, telefon, el, gas m.m.) blev i årene 2008-2010 flyttet rundt for at give plads til at anlægge metrostationerne under byen

I perioden 2008-2011 var Københavns Museum desuden koordinator på det største arkæologiske udgravningsprojekt i Hovedstaden

I 2011 gik selve anlægsarbejdet i gang

Cityringen ventes at åbne i løbet af sommeren

Den nuværende metro havde i 2018 knap 65 millioner passagerer, svarende til en passagervækst på 1,2 millioner passagerer eller 2,5 procent

Når Cityringen er åbnet, forventes antallet af rejser i metroen at være på 122 millioner i 2020

Det er først, når den uafhængige assessor, der er tilknyttet Cityringen, har vurderet, at sikkerheden er i orden, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet den endelige tilladelse til at køre med passagerer, at åbningstidspunktet endeligt kan bekræftes. Denne tilladelse vil først foreligge kort før selve åbningstidspunktet.

