Kommune sender ny info-folder ud til grænsegængere

Tirsdag 5. marts 2019 kl: 10:58

Folderen til grænsegængere er udkommet på dansk, tysk og engelsk. (Grafik: Aabenraa Kommune)

Af: Redaktionen Baggrunden for at udarbejde info-folderen er, at der er stor forskel på det tyske og danske arbejdsmarked. Den nye folder skal gøre det nemmere at gennemskue det offentlige system, når man som grænsegænger kommer til Danmark for at arbejde.- Hvis du bor i udlandet og starter nyt job i Danmark, er der mange ting, du skal være opmærksom på. I Borgerservice i Aabenraa Kommune sker det ofte, at grænsegængere desværre går forgæves, fordi de ikke har medbragt de rigtige dokumenter eller ikke ved, hvilken myndighed de skal kontakte, siger kontorleder i Borgerservice i Aabenraa Kommune, Yvonne Callesen og fortsætter:- Derfor har vi samlet alle de vigtigste informationer i en ny vejledningsfolder for arbejdsgivere og grænsegængere. Folderen er en overskuelig guide til det offentlige system med enkle instruktioner, der fører grænsegængere let igennem spørgsmål om skat, sygesikring, NemID og feriepenge.Denis Gesler, der oprindeligt er født i Kasakhstan, bor i Harrislee og snakker både tysk og engelsk. I de sidste seks måneder har han arbejdet på lageret hos transport- og logistik-virksomheden H.P. Therkelsen A/S i Padborg, og han kunne godt have brugt en folder, da han i sin tid begyndte hos virksomheden.- For mig var NemID helt nyt, da jeg kom til Danmark. Den slags har vi slet ikke i Tyskland. Jeg brugte de første par uger i Danmark på at spørge venner og kolleger til råds om, hvordan tingene fungerer. Det havde givet mening med en folder dengang, så jeg synes, det er en god idé i dag, siger han.Hos H.P. Therkelsen er cirka halvdelen af de 50 ansatte på lageret grænsegængere, og for terminalchef Brian Seest-Hirschel giver den nye folder aldeles god mening.- Den største udfordring for vores ansatte er at finde ud af det med NemID i forhold til, hvor og hvordan man bruger det. Derfor er folderen rigtig god, og det er jo oplagt, at man får den udleveret på sin første dag hos os, og så går man hjem og får styr på det hele tidligt i ansættelsen, siger han.Folderen til arbejdsgivere og grænsegængere er delt ud til nogle virksomheder i Aabenraa Kommune, og folderen bliver fortsat delt ud til de virksomheder, der efterspørger den.