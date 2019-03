EU’s Ministerråd vedtager nye dækmærkning

Mandag 4. marts 2019 kl: 12:12

Af: Redaktionen De nye regler vil gavne forbrugerne, som ud fra en række oplysninger skal kunne træffe et kvalificeret valg vedrørende dæks sikkerhed og brændstofeffektivitet. De kommende regler vil også kunne bidrage til at mindske drivhusgasemissionerne i vejsektoren og derved hjælpe EU med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen.Ministerrådets holdning støtter op om en præcision og udvidelse anvendelsesområdet for det nuværende regelsæt. Det ajourfører mærket og giver mandat til, at oplysninger om vejgreb i sne- og isglat føre inkluderes. Nye krav vedrørende mærkets visning, herunder i forbindelse med fjernsalg og salg på internettet, forbedrer synligheden for kunder og sikrer, at de kan være fuldt informeret, når de træffer beslutninger om køb. Forordningen forbedrer også håndhævelsen ved at skabe en forpligtelse til at registrere dæk i en produktdatabase.Forordningens anvendelsesområde udvides til for første gang at omfatte dæk til lastbiler og busser (C3-dæk). Tidligere var kun dæk til biler og varevogne omfattet af reglerne. Ministerrådets holdning giver også mulighed for fremtidig inkludering af regummierede dæk, så snart en passende prøvningsmetode til måling af sådanne dæks ydeevne er udviklet. En revisionsklausul giver mulighed for fremtidig inkludering af levetid og slidstyrke som parametre på mærket, når der findes passende prøvningsmetoder.Formålet med dækmærkningssystemet er at mindske drivhusgasemissionerne og støjforureningen i transportsektoren og øge trafiksikkerheden ved at informere forbrugerne bedre om brændstofeffektivitet, støjniveau og sikkerhed for de dæk, de køber. Vejtransport er ansvarlig for ca. 22 procent af EU's samlede drivhusgasemissioner, og dæk tegner sig for 5-10 procent af et køretøjs brændstofforbrug, primært på grund af deres rullemodstand. En reduktion af rullemodstanden bidrager derfor til at sænke emissionerne, samtidig med at forbrugerne opnår omkostningsbesparelser takket være et lavere brændstofforbrug.En revision af reglerne var blevet nødvendig, idet en gennemgang af den nuværende lovgivningsmæssige ramme viste, at dækmærkningsordningen ikke fuldt ud opfyldte sit formål med at reducere drivhusgasemissionerne i transportsektoren på grund af mærkernes lave synlighed og på grund af manglende håndhævelse.Når EU-Parlamentet har besluttet, hvad det mener om sagen, kan de interinstitutionelle forhandlinger i EU begynde.