- Videndeling og samarbejde skal bekæmpe cyberkriminalitet

Mandag 4. marts 2019 kl: 11:34

- Det er vigtigt at der samarbejdes på tværs af sektorer for at imødegå truslen fra blandt andet cyberkriminelle. Videndeling om særlige udfordringer og erfaringer, er et af midlerne, der vil få os alle sammen til at stå stærkere, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, der er fungerende direktør i Danske Rederier.Han peger på, at videndeling og samarbejdet i branchen er et af 2019-delmålene i Søfartsstyrelsen’s strategi for cyber- og informationssikkerhed for søfartssektoren.Helt konkret handler vidensdeling i søfartssektoren om at samarbejde på tværs af de enkelte fagområder i erhvervet, samt udnytte den cyber- og informationssikkerhedsviden, der allerede eksisterer i de enkelte myndigheder og virksomheder inden for søfartssektoren. Her kan Danske Rederier som organisation spille en væsentlig rolle.- Danske Rederier kender medlemsrederiernes hverdag, virkelighed og behov. Og vi vil gerne spille en vigtig rolle i samarbejdet med myndighederne om at der skabes øget opmærksomhed om de cyberudfordringer, vi alle står i, når stadig flere ting bliver digitaliseret og integreret, siger Asbjørn Overgaard Christiansen.Videndelingen skal også foregå på tværs af forskellige brancher. De samfundskritiske sektorer har skabt en cyberalliance, hvor de deler viden og strategier for at øge den generelle cybersikkerhed i Danmark. Alliancen består af finans, energi, tele, sundhed og søfart.Cyberalliancen afholder morgenmøde hos Danske Rederier onsdag 6. marts.Formålet med mødet er at dele erfaringer med hinanden og blive klogere på hvordan de forskellige sektorer går strategisk til arbejdet med cybersikkerhed.Interesserede kan læse mere om morgenmødet