Dansk rederikoncern skal have ny chef

Mandag 4. marts 2019 kl: 11:17

Af: Redaktionen - Min tid i DFDS har været en fantastisk rejse, og jeg er stolt over den fremgang, der er skabt for selskabet og dets medarbejdere, kunder og aktionærer, siden jeg tiltrådte. Det har været en svær beslutning at sige farvel, men efter at have stået i spidsen for selskabet i over 12 år er tiden kommet til at bruge mere af min energi og erfaring i bestyrelsessammenhænge, siger Niels Smedegaard, der fremhæver, at DFDS er godt positioneret til fremtiden, og at han trygt overlader roret til Torben Crlsen med ønsket om god vind fremover.- Jeg skylder alle i DFDS - fra de enkelte medarbejdere til den øvrige ledelse og bestyrelsen - en stor tak for de gode år, vi har haft sammen. Vi har delt mange glæder og er kommet igennem store udfordringer i fællesskab. Alt det vil jeg tage med mig videre, siger Niels Smedegaard videre.Torben Carlsen, der tiltrådte som økonomidirektør og medlem af direktionen i DFDS i 2009 har gennem årene i et tæt parløb med Niels Smedegaard gjort DFDS til en større, stærkere og mere lønsom virksomhed, end den var tidligere. Med Torben Carlsen som efterfølger vil DFDS sikrer kontinuitet i udviklingen og driften af DFDS.- Niels Smedegaard har stået i spidsen for en imponerende transformation af DFDS. I den tid, han har ledet virksomheden, er den mere end fordoblet i størrelse. DFDS er i dag en langt mere lønsom virksomhed, der med yderst kompetente medarbejdere er velforberedt til at fortsætte væksten og håndtere de udfordringer, som fremtiden bringer, herunder Brexit og de voksende krav om digitalisering, siger bestyrelsesformand Claus V. Hemmingsen, som på egne og bestyrelsens vegne takker Niels Smedgaard for hans store indsats for DFDS.- Samtidig er det en stor glæde at overdrage ledelsen af DFDS til Torben Carlsen. Torben og Niels har i alle årene haft et tæt samarbejde i direktionen og et fortrinligt samarbejde med bestyrelsen. Torben har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af DFDS og er med sit brede kendskab til selskabet den ideelle person til at sikre kontinuitet og fortsat succes for DFDS, siger Claus V. Hemmingsen videre.Torben Carlsen, der er 53 år, har en bred og international ledelsesmæssig baggrund. Før han kom til DFDS i 2009, havde han ledende stillinger i Schweiz og USA inden for primært luftfartsindustrien. Hertil kommer erfaring fra private equity.- DFDS er en unik virksomhed med en lang og spændende historie, så jeg er både stolt over den tillid, bestyrelsen viser mig, og ydmyg over for opgaven. Jeg glæder mig til sammen med den øvrige ledelse, vores mange dygtige kolleger og bestyrelsen at fortsætte den gode udvikling for DFDS med udgangspunkt i de strategiske planer, vi har lagt i nært samarbejde med bestyrelsen, siger Torben Carlsen.