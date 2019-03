Danmarks største havvindpark skal ligge i Nordsøen

Torsdag 28. februar 2019 kl: 20:14

Fakta:

Med Energiaftalen besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den første af disse parker bliver udbudt i 2019 og skal nettilsluttes mellem 2024 og 2027

Energiforligskredsen har besluttet, at den første af de tre parker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord mindst 20 kilometer ude på havet

Placeringen blev valgt i tæt konkurrence med Kriegers Flak i Østersøen. Den nye park skal hedde Thor efter Thorsminde. Thor har en genkendelig nordisk klang og fungerer samtidig godt på engelsk

Hver af de tre kommende parker bliver på mindst 800 megawatt, hvilket bliver de klart største parker i Danmark. De kan levere strøm til omkring 800.000 danske husstande, ligesom de vil bidrage markant til jobskabelsen i Danmark. Vurderingen er, at den første havvindpark vil skabe 8.200 job i anlægsfasen















Af: Redaktionen Forligskredsen bag Energiaftalen besluttede torsdag, at Danmarks største havvindpark skal ligge i Nordsøen - eller Vesterhavet. Den kommende vildmøllepark, som navngives Thor, bliver udbudt i løbet af året og skal levere strøm til 800.000 husstande. I anlægsfasen vil den skabe arbejde til omkring 8.000 personer.- I dag tager vi et syvmileskridt på Danmarks vej mod klimaneutralitet. Den kommende havvindpark bliver vores klart største, og den vil levere et stort bidrag til lokal vækst og den grønne omstilling, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).- Havvind er en dansk specialitet, og Nordsøen er godt på vej til at blive et Silicon Valley for havvind, hvilket kun bliver understreget i dag, siger han videre.Placeringen i Nordsøen blev valgt i tæt konkurrence med en placering ved Kriegers Flak i Østersøen. I sidste ende blev Nordsøen valgt, fordi placeringen 20 km ude på vandet giver mest grøn energi for pengene.I løbet af januar har energi-, forsynings- og klimaministeren holdt møder med borgmestre fra ni henholdsvis vestjyske og østsjællandske kommuner om placeringen af havvindparken, og overordnet set er den lokale opbakning til havvind - både i Øst- og Vestdanmark - god.- Jeg er glad for, at vi både på Christiansborg og ude i kommunerne støtter op om havvind. Vi har holdt kommunernes ønsker op mod vores forpligtigelse til at gøre den grønne omstilling så billig som mulig, og jeg synes placeringen i Nordsøen rammer en god balance, siger Lars Chr. Lilleholt.