Vognmand i Faxe fører transporten frem i en frisk FH

Onsdag 27. februar 2019 kl: 11:24

Af: Redaktionen Lastvognen er leveret med I-Shift med dobbeltkobling, Volvo Dynamisk Styring, Norges-bogie samt I-See, som optimerer brændstofforbruget via GPS-oplysninger. Globetrotter XL førerhuset er med New York førerhuspakke, som indeholder klimaanlæg, læderrat, el-solskærm og meget andet. Førerhuset er leveret med indretningspakke 2+, som indeholder dieselfyr, som kan styres via My Truck app, køleskab, Navi og Udsynspakke+, som blandt andet indeholder Bi-Xenon lygter og regnsensor.Bilen er opbygget hos Volvo Truck Center i Viborg med bla. aludørk, sideskørter, speciel tank og omplacering af den dobbelte batteripakke. Plys er lavet af FL Buur.Den er solgt og leveret af Jesper Schramm fra Volvo Truck Center i Tåstrup.