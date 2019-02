Lastbiler og busser kan få en bizz til hele Europa

Onsdag 27. februar 2019 kl: 10:22

Af: Redaktionen Med en EuroBizz kan man fra på fredag 1. marts som erhvervskunde hos BroBizz A/S køre gennem Skandinavien, Central- og Sydeuropa. Enheden fungerer helt på samme måde som BroBizz’erne, og brugerne undgår kø ved betalingsanlæggene, sparer tid og har mulighed for at opnå rabatter i flere forskellige lande.BroBizz tilbyder allerede i dag betaling af broer, tunneler og veje i Danmark, Sverige, Norge og Østrig, herunder parkeringstjenester i Danmark, og færgeruter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland.Med EuroBizz er det muligt for den tunge trafik at køre gennem Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, Belgien, Østrig og Polen ved hjælp af samme enhed. Den fungerer også til parkeringstjenester rundt om i Italien, Frankrig og Spanien og med færgeoverfart over Messina-strædet.- Vi har gennem de seneste måneder sammen med udvalgte kunder testet løsningen for at sikre, at produktet rammer kundernes behov. Derfor er vi nu klar til at lancere en sikker og nem løsning, som vil gøre det muligt at køre ubesværet gennem de europæiske betalingsveje og anlæg, siger Kasper Ørtvig, der er administrerende direktør i BroBizz A/S.Samarbejdet med Telepass S.p.A. er det første skridt ud på det europæiske marked syd for Danmarks grænser.Her er målet klart for den nye løsning:- Vi er glade for at annoncere et nyt partnerskab, hvor BroBizz A/S er det første Skandinaviske selskab, der tilbyder kunderne en service, som kan anvendes både på det europæiske og skandinaviske marked. Her ved vi, at erhvervsbranchen efterspørger nem og enkel transport på tværs af landegrænser. Vores forventning er, at EuroBizz-produktet fremover vil gøre det endnu mere attraktivt at være kunde hos BroBizz A/S og tiltrække nye kunder til international trafik, siger Kasper Ørtvig.På nuværende tidspunkt har BroBizz fokus på at køre EuroBizz ud til den tunge trafik - busser og lastbiler over 3.500 kg. Selskabet har derudover en klar ambition om at tilbyde en lignende løsning til privatkunder i fremtiden.I dag har BroBizz over 900.000 kundeaftaler og udstedt over 1 millioner BroBizz’er til landets privat-og erhvervskunder.