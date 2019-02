- Vi skal lære af de gode eksempler

ATL’S DIREKTØR KOMMENTERER UDBUD:

Tirsdag 26. februar 2019 kl: 11:49

Af: Redaktionen I den forbindelse peger Lars William Wesch, der er branchedirektør i ATL på, at der findes mange steder, hvor samarbejdet mellem udbyderen og den private leverandør fungerer godt.

Lars William Wesch fremhæver:



De eksempler skal alle lære af. Derfor holder vi 4. april et seminar sammen med Dansk Affaldsforening.



I ethvert samarbejde opstår der udfordringer undervejs. De kan handle om praktiske ting i hverdagen eller om forhold i kontrakten. Hvis man har et godt samarbejde, løser man udfordringerne i dialog med hinanden, og man forstår også at udvikle nye ideer sammen.





I dag vælger langt de fleste kommuner og kommunale affaldsselskaber at lade en privat leverandør hente husholdningsaffald. Og de har stigende krav og forventninger til de private udbydere – ikke mindst på grund af politiske ønsker. Man stiller for eksempel flere grønne krav til transporten eller kommer med nye krav til servicen.



Det vil de private leverandører gerne honorere, men det kræver selvfølgelig, at der er en fælles forståelse af sammenhængen mellem pris og kvalitet. Hvis man for eksempel ønsker el-drevne skraldebiler, er det selvfølgelig dyrere, end hvis man ønsker konventionelle biler.



Det kræver i første omgang en dialog mellem udbyder og leverandør. Men hvis dialogen er god, kan det åbne vejen for helt nye løsningsforslag og mere innovation, og så begynder det for alvor at blive interessant.











© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.