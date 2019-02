Transportmesse åbner portene til tung transport for flere hundrede lærlinge

Tirsdag 26. februar 2019 kl: 11:41

Af: Redaktionen - På Transport 2019 kan mekanikerlærlingene for første gang få et indtryk af mulighederne som tungvognsmekaniker. At tilslutningen er blevet så massiv, fortæller os jo bare, at vi har fat i noget rigtigt. Vi har faktisk åbnet op for programmet i hele to dage for at imødekomme efterspørgslen, siger Nikolaj Jørgensen, der er projektleder i MCH A/S. som sammen med en række organisationer på transportområdet arrangerer transportmessen.På programmet er blandt andet besøg på standene hos Scania, Volvo, MAN, Transportens Innovationsnetværk og Besko. Efter de guidede ture har lærlingene mulighed for at gå rundt på messen, hvor de blandt meget andet kan opleve en hal fyldt med leverandører til værkstedsbranchen.

- Vi har 21 værksteder fordelt over hele landet, og der er rigtig mange spændende karriere- og udviklingsmuligheder i Volvo/Renault-netværket - dem glæder vi os meget til at præsentere de unge mennesker for på Transport 2019. Vi ser frem til at byde dem velkommen og vise dem rundt i hal E, siger Helle Hessel, der er markedskommunikationschef hos Volvo Danmark.







Hos Besko, der leverer reservedele og værktøj til både bus- og lastvognsværksteder, bakker man også op om arrangementet og bruger gerne tid på fremtidens ansatte i transportbranchen.







- Vi har hos os Besko Akademi, og idéen med det er at være med til at styrke uddannelsessystemet for tungvognsmekanikere og gøre branchen mere attraktiv. Vi ønsker blandt andet at være med til at få flere unge til at vælge en uddannelse i den tunge transportsektor - og ikke mindst at fastholde dem, når de er uddannede. Vi glæder os til på messen at fortælle lærlingene om mulighederne for kurser og efteruddannelse i branchen og vise dem demoer af forskelligt træningsmateriel, siger marketingchef i Besko, Søren Fredslund.





På nuværende tidspunkt er over 200 mekanikerlærlinge tilmeldt de guidede ture. Men man forventer, at endnu flere lærlinge og elever vil kigge forbi Transport 2019. På den seneste messe i 2017 besøgte 2.250 lærlinge, studerende og elever messen. Derudover var der 1.813 besøgende fra diverse værksteder.







Transport 2019 gennemføres 21.-23. marts i MCH Messecenter Herning. Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.





