Padborg-vognmand vil have skiftet ud i transportorgansaition

Tirsdag 26. februar 2019 kl: 11:31

Af: Jesper Christensen Ved ITD's generalforsamling sidste år blev der skiftet markant ud i organisationens bestyrelse. Både formand og næstformand repræsenterer mindre vognmandsvirksomheder, der har til huse længere oppe i Jylland end de store transportvirksomheder som eksempelvis H. P. Therkelsen A/S i Padborg.









Gert Jakobsen driver virksomhed i Hornslet, og Niels Juel Nielsen i Aarhus.









Kritikken fra Mogens og Peter Therkelsen går på, at ITD efter sidste års generalforsamling, hvor de store transportvirksomheder ikke længere har flertal, ikke har varetaget de store internationale transportvirksomheders interesse godt nok.









Mogens og Peter Therkelsen peger i deres brev til de øvrige store medlemmer af ITD på, at der mere end nogen sinde er behov for en stærk og veldreven transportorganisation, som først og fremmest varetager de internationale transportvirksomheders interesser.









Mogens Therkelsen mener, at der fortiden er en tendens til, at man fra politisk hold forsøger at lave regler, der forhindrer det internationale transporterhverv i at udfolde sig.









EU-systemet forhandler i øjeblikket om EU-Kommissionesn vejpakke, der blandt andet indeholder nye regler for cabotagekørsel, køre- og hviletidsregler og om udstationering af chauffører.









I Danmark blev der indført regler om, at lastbiler må holde op til 25 timer på landets motorvejsrastepladser - regler, som blandt andet ITD arbejdede i mod. Argumentet for at indføre tidsbegrænsningen er at skabe mere plads på rastepladserne blandt andet ved at forebygge, at især udenlandske lastbiler bliver parkeret på rastepladserne i flere dage, mens chaufførerne venter på læs.













© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.