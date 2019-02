Letbanen i Odense bliver forsinket

Tirsdag 26. februar 2019 kl: 08:42

Af: Redaktionen Fyns.dk skriver mandag, at forsinkelsen skyldes, at den entreprenør, der er ved at anlægge parkeringskælderen ikke kan nå at lægge låg på anlægget, som oprindeligt forventet - og dermed kan letbanen heller ikke blive færdig og klar til at køre som forventet.









Selvom letbane-anlægget bliver forsinket ved parkeringskælderne fortsætter andre dele af letbaneprojektet.













© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.