Infrastrukturplaner skal omfatte mere kapacitet på rastepladserne

DTL HAR ET BUDSKAB TIL POLITIKERNE:

Torsdag 21. februar 2019 kl: 14:16

Af: Redaktionen DTL peger på, at Vejdirektoratet i 2009 pegede på, at der manglede kapacitet på rastepladserne langs motorvejene. I en rapport fra dengang fremgår det, at der eksempelvis var en overbelægning på 400 procent på rastepladsen ved Skærup på motorvej E45 mellem Vejle og Kolding.Ifølge DTL er der derfor ingen undskyldninger for ikke at gøre noget ved problemet, når VLAK-Regeringens længe ventede 10-årige investeringsplan for den trafikale infrastruktur forventeligt lanceres inden for få uger.- Vejdirektoratet fremlagde i september et notat med forslag til 484 ekstra pladser til en skønnet pris på 180 millioner kroner. Det ville helt sikkert gøre en kæmpe forskel. Så kære politikere - I må til lommerne, lyder opfordringen fra Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL.-Vi har jo i årevis vidst, at der ikke var kapacitet nok. Der er langt flere biler på vejene, også langt flere lastbiler. Samtidigt er antallet af udenlandske lastbiler eksploderet. De kan i sagens natur ikke bare køre hjem om aftenen. Derfor optager de pladser på de danske rastepladser - og det giver problemer for de danske vognmænd og deres chauffører, som presses til ulovlige parkeringer. Det er ikke i orden, siger Erik Østergaard, og fortsætter:- 25-timers begrænsningen har løst noget af problemet blandt andet i forhold til langtidsparkeringen, men faktum er, at antallet af rastepladser ikke er vokset i takt med trafikarbejdet. Og så er problemet yderligere eskaleret med de mange udenlandske biler, der også har behov for at afholde det daglige hvil. Så der er behov for at udbygge ”kernekapaciteten” på pladserne. Det behov var der allerede tilbage i 2009.