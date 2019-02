Specialforening inviterer på viden om nye varebilsregler

Torsdag 21. februar 2019 kl: 10:56

Af: Redaktionen Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV) under vognmandsorganisationen DTL inviterer derfor alle interesserede til foreningens generalforsamling, som i år finder sted i MCH i Herning lørdag 23. marts mellem klokken 10 og 12, hvor der i dagene 21. - 23. marts også er transportmesse.Den store transportmesse har blandt andet fokus på varebiler, tilbehør, services med videre..På SKV's generalforsamling kan man blandt andet møde medlem af Folketinget Christian Rabjerg Madsen (S), som er en af de politiske fædre bag de nye regler og ønsket om at skabe ordnede forhold i kurer- og varebilsbranchen.

Man kan også møde DTL's erhvervspolitiske chef Ove Holm og konsulent Jens Gjerløv, som vil informere om de konkrete krav og om, hvordan man bliver klar til 1. juli 2019 som varebilsvognmand og -chauffør.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.