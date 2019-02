Chaufføren får den nye af sin vognmansbror

Onsdag 20. februar 2019 kl: 12:24

Af: Redaktionen Hos vognmand Jens K. Hyldahl i Ulstrup deles de to brødre om forretningens to lastbiler.





- Christian har kørt lastbil i 27 år, så jeg synes, at det var på tide, at han fik en helt ny lastbil at køre i, siger Jens K Hyldahl.









- Hans tidligere bil, en godt 10 år gammel Scania R 560 med 1.200.000 km. på tælleren, var mere moden til udskiftning end min egen 560’er, der ”kun” har gået godt 800.000 km, så derfor er det jo mest rimeligt, at Christian får den nye, mens jeg kører videre i den gamle, siger vognmanden videre.







Når Christian K. Hyldahl efter eget ønske går på efterløn om et par år, vil Jens K. Hyldahl skille sig af med sin egen 560’er og selv køre videre i den ”nye” S 500. Samtidig med købet af den nye har Jens K. Hyldahl også investeret i en syv-årig serviceaftale inklusiv udvidet drivlinedækning. Og når de syv år er gået, passer det med, at Jens K. Hyldahl selv vil gå på pension.







Det er Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm, der har leveret den nye Scania S 500 A 6x2 fra afdelingen i Sæby. Derfra er der et godt stykke vej til Ulstrup, der ligger i nærheden af Bjerringbro mellem Viborg og Randers, men Jens K. Hyldahl havde hørt så meget godt om Peter Munkholm, at han var helt tryg ved at købe den nye bil nord for Limfjorden.







Den skal de kommende år også passes af Stiholt i Sæby, som ligger godt placeret i forhold til de faste ture til Sverige for Freja Spedition.

Det er også Stiholt i Sæby, der har opbygget bilen med hel-dækkende alu-dørk, G-strenge, høj galge og den særlige Stiholt-specialitet i form af en kraftig chassisbeskytter. Den tager fra, hvis bagenden af trækkeren skulle komme i nærkontakt med svanehalsen på sættevognen. Bilen er i øvrigt fabrikslakeret med metallak, mens Nordjysk Autolakering i Sæby har stået for maling af opbygningen, skrift og dekoration på siden af førerhuset samt den karakteristiske lodrette dekoration på fronten.











