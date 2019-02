Britisk flyselskab er gået konkurs

Mandag 18. februar 2019 kl: 12:36

Af: Redaktionen Selskabet peger på, at konkursen blandt andet skyldes stigende brændstofpriser og omkostninger vedrørende CO2-udledning, EU’s afvisning af at tillade britiske flyselskaber at deltage fuldt ud i EU’s handelssystem for CO2-kvoter.Derudover har usikkerheden om Storbritanniens farvel til EU-samarbejder også været en medvirkende årsag.Flyselskabet flybmi havde 376 medarbejdere baseret i Storbritannien, Tyskland, Sverige og Belgien.