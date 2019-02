Nordjysk sælger solgte lastbil fra Grønland

Mandag 18. februar 2019 kl: 11:42

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På trods af afstanden på godt 3.300 kilometer i luftlinje mellem sælger og køber blev handlen gennemført pr. telefon på en fredag eftermiddag - og bilen er netop blevet leveret.Der er tale om en knap to år gammel tre-akslet Scania R 500 A6x2 NB sættevognstrækker med to-strengs hydraulikanlæg til kørsel med en fire-akslet tipsættevogn. Bilen er udrustet med CR20H-førerhus, fuld luftaffjedring, fuldautomatisk Opticruise gearskifte og hydraulisk Retarder.Derudover har Søren Mortensen også valgt at investere i en fem-årig serviceaftale med drivlinegaranti, finansiering gennem Scania Finans, forsikring gennem Scania Lastbilforsikring samt opkobling til Scanias Fleet Management-portal med blandt andet automatisk download af fartskriverdata.Inden levering valgte Søren Mortensen at få Stiholt i Aalborg til at montere lysskilt på fronten, ekstra projektører samt bak- og læssekameraer med display integreret i det store Infotainment-system i instrumentpanelet.