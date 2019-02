Lastbilchauffør hævde et koben og slog bilist

Fredag 15. februar 2019 kl: 12:41

Af: Jesper Christensen Politiet fik torsdag formiddag ved 10.20-tiden en anmeldelse fra en bilist om, at han var blevet slået med et koben af en lastbilchauffør i krydset Ring 4/Åvej. Forud for episoden havde bilisten og lastbilchaufføren været uenige om korrekt kørsel, hvilket havde fået de to parter til at holde ind til siden og stige ud af deres køretøjer.







Lastbilchaufføren slog bilisten, en 41-årig mand fra Farum, med et koben, så manden fik en flænge over øret, en flænge på underarmen samt en hævet overarm.







Efter den voldelige udgang af eposiden kørte lastbilchaufføren fra stedet.

Flere vidner havde set optrinnet samt noteret oplysninger om lastbilen, og efter forudgående aftale blev lastbilchaufføren anholdt uden dramatik klokken 13.16 på en rasteplads uden for Roskilde.







Lastbilchaufføren, 33-årig mand fra Næstved, bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag i Retten i Lyngby.



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.