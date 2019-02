Letbanen i Aarhus kørte med bedre rettidighed i januar

Tirsdag 12. februar 2019 kl: 16:22

To minutter gjorde køreplan mere robust

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dermed kan de hos Aarhus Letbane konstatere, at driften for tredje måned i træk bevæger sig i den rigtige retning. Til sammenligning var de tilsvarende tal for oktober 94,06 procent gennemførte afgange, hvoraf 86,53 procent kørte til tiden.Januar er den første hele måned, efter at Midttrafik justerede køreplanen ved at lægge to minutter til rejsetiden fra Aarhus H til Odder. Det har gjort køreplanen mere robust.Aarhus Letbane er dog fortsat udfordret på antallet af letbanekøretøjer. I øjeblikket kører det store Tango-letbanetog på strækningen mellem Aarhus og Odder, mens det mindre Variobahn-letbanetog kun kører mellem Aarhus H og Sjkejby, da det fortsat ikke er godkendt til at køre på strækningen mod Odder. Det betyder, at der ikke skal udgå mange Tango-letbanetog - eksempelvis. på grund af service eller uheld - før der mangler køretøjer.Problemet vil være løst, når Variobahn-togene bliver godkendt. Når det sker, skal Variobahn betjene strækningen mellem Odder og Lisbjergskolen og Lystrup, mens Tango-togene især skal køre den lange tur mellem Aarhus og Grenaa, når banen til Grenaa åbner. Det viil efter de nuværende planer ske i april eller maj.