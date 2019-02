Ny teknologi, udviklingsmuligheder og gode kollegaer skal tiltrække unge

Af: Redaktionen - Helt generelt vil vi gerne have flere unge, der vælger en uddannelse som lastvognsmekaniker, og derfor er tankerne bag version 2.0 af vores oplysningskampagne at informere de unge om mulighederne for at få en spændende, teknisk uddannelse. Samtidig vil vi gerne vise Scania, som den attraktive arbejdsplads, den er, for potentielle lastvognsmekanikerlærlinge, siger HR-chef Anders Cortnum.Hos Scania er der stor efterspørgsel på service og reparation, og det har ført til behov for udvidelse af medarbejderstaben og værkstedskapaciteten. Scania mangler mekanikere i flere afdelinger, og de er svære at finde.- En af årsagerne kan formentlig findes i de unges uddannelsesvalg, som i dag i høj grad går mod gymnasiet i stedet for en erhvervsuddannelse. En anden årsag kan være, at vi ikke har været gode nok til at fortælle om lastbilbranchen og de muligheder, vi kan tilbyde, hvorfor mange i stedet har valgt andre brancher, siger Anders Cortnum.Kampagnen lægger blandt andet vægt på at fortælle, at man som lastvognsmekanikerlærling i Scania får masser af tekniske udfordringer, lov til at arbejde med den nyeste teknologi, gode udviklingsmuligheder og gode kollegaer.Scania har i kampagnen valgt at gøre brug af fire unge medarbejdere, som alle er startet i Scania som lastvognsmekanikerlærlinge og efterfølgende har gjort karriere hos Scania som lastvognsmekanikere. Én er i lastvognsafdelingen i Ishøj, en ande, der har speciale inden for el, er i lastvognsafdelingen i Aarhus, en tredie er i lastvognsafdelingen i Fredericia mens en fjerde arbejder i opbygningsafdelingen i Ishøj.







Kampagnen skal møde de unge i øjenhøjde, og i korte film fortæller de unge medarbejdere deres historie om, hvordan de er startede i faget, hvor de er i dag, og hvorfor det er attraktivt at være lastvognsmekaniker.









- Vi vil tiltrække de gode kandidater ved hjælp af de gode historier, og det gør vi bedst gennem vores egne medarbejdere. De kan bedst forklare de unge, hvorfor lastvognsmekanikerfaget er fedt at beskæftige sig med, og hvordan Scania som arbejdsplads kan været med til at forme dem i deres udvikling, siger Marketing- og Kommunikationschef Jannie Christiansen fra Scania Danmark.





- Vi tror, at mange går rundt med den holdning, at mekanikerfaget er et job, der er lig med sorte fingre og hårdt, ensartet arbejde. Derudover tror mange, at man ikke kan udvikle sine kompetencer inden for faget – og det er jo slet ikke tilfældet, supplerer Anders Cortnum.





Mekanikere skal have hænderne skruet rigtigt på, men de skal også kunne beherske en computer. En moderne lastvognsmekaniker beskæftiger sig nemlig både med det grove arbejde med reparation af store motorer, kraner og trailere men i ligeså høj grad fejlfinding og diagnose af lastbilernes mange elektroniske systemer via computere. Og i takt med teknologiens udvikling vil IT kun blive en større og større del af faget.





- Vi ser, at mange unge med benzin i blodet og en mekaniker i maven ofte ikke er klar over de mange tekniske udfordringer, der er i lastbilbranchen. Derfor har vi en udfordring i at fortælle de unge mennesker om de gode muligheder, som både lastbilbranchen og ikke mindst Scania tilbyder, siger Anders Cortnum.





Scania håber, at oplysningskampagnen kan lokke flere mekanikere til de tunge køretøjer og Scanias danske servicenetværk.







