EU-Parlamentets transportudvalg har nedstemt vejpakken - men er enige om nye cabotageregler

TRANSPORTJURISTERNE GØR STATUS OVER EU'S VEJPAKKEN

Mandag 11. februar 2019 kl: 10:32

De ændrede cabotageregler

En fremtid for vejpakken?

Af: advokat (L), ph.d., Lissi Andersen Roost, advokatfuldmægtig Rasmus Hjalte Niess Bak og stud.jur. Christian Witt, Andersen Partners Advokatfir De nye regler er blevet mødt med delte meninger. Dette kom til udtryk ved de mange demonstrationer, som blev afholdt rundt omkring i Europa op til EU-Parlamentets afstemning om vejpakken den 10. januar 2019.EU-Parlamentets afstemning blev kaotisk. Vejpakkens dele om udstationeringsregler for chauffører og nye rammer for kørehviletid blev nedstemt, mens de ændrede regler omkring cabotage blev vedtaget med stemmerne 27 for og 21 imod.I dag er reglerne for, hvor mange cabotageture man må foretage i tilknytning til en international transport således, at man kan foretage 3 ture indenfor 7 dage jf. artikel 8, stk. 2, i forordning 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Dette bliver med de nye regler ændret til, at perioden, hvori man kan foretage cabotageture, bliver sat ned til 3 dage. Indenfor disse 3 dage har man så et ubegrænset antal ture.Som reglerne er i dag, er der en karensperiode på én dag. Således vil man efter 3 cabotageture i Danmark kunne køre til Hamborg i Tyskland, foretage en pålæsning for derefter at køre tilbage til Danmark og aflæsse og dermed have optjent 3 cabotageture igen. Cabotage må dog ikke have en løbende eller permanent karakter.Det har dog vist sig, at det har været svært at kontrollere, om cabotage har en løbende eller permanent karakter. På denne baggrund bliver der indført en regel om, at man ikke må køre en cabotagetur i samme medlemsland i en periode på 60 timer. Yderligere er det en betingelse, at chaufføren skal vende tilbage til transportvirksomhedens etableringsland, før man kan optjene 3 nye dage, hvori man kan udføre et ubegrænset antal cabotageture. Det er stadig et krav, at en cabotagetur skal foretages i tilknytning til en international transport.Det er yderligere blevet et krav, at lastbilen skal foretage en hjemtur til etableringslandet mindst én gang hver fjerde uge.Det Europæiske Transportarbejderforbund byder disse ændringer velkomne, da ETF mener at reglerne udgør en garanti for en fair konkurrence. Yderligere vil reglerne sikre, at der ikke er virksomheder som ”lever” af at køre cabotageture, men at cabotagereglerne får sin tilsigtede virkning, nemlig at hindre tomkørsel og dermed gøre vejtransport mere miljøvenligt.Køre- og hviletids- samt udstationeringsproblemet forestår stadig uløst. Derfor er der to stridspunkter, som begge har stor betydning for de europæiske chauffører.Det Europæiske Transportarbejderforbund er tilfredse med, at bestemmelserne om køre- og hviletid blev nedstemt, da de efter ETF’s holdning ville medføre ulighed, samt at det ville blive farligt at køre på de europæiske landeveje, når chaufførerne ikke får den nødvendige hvile. I EU-Parlamentet bliver denne holdning reflekteret i, at der ikke var et flertal for at gennemføre de ændrede bestemmelser om køre- og hviletid.Det må forventes, at der bliver fundet en politisk løsning med hensyn til udstationeringsreglerne. Chaufførerne vil ofte arbejde i forskellige lande, hvilket medfører, at det er uklart hvilket medlemsland chaufførerne har tilknytning til. Tilknytning til et medlemsland medfører, at man er omfattet af de sociale beskyttelsesregler, som er gældende i det pågældende land. Det er vognmanden, som har ansat chaufføren, der skal sikre, at chaufførens vilkår lever op til de beskyttelsesregler, som er gældende i det land, som chaufføren foretager en transport i. Derfor skal der findes en løsning, som strømliner og sikrer samarbejdet mellem på den ene side myndighederne i det enkelte medlemsland og på den anden side transportvirksomhederne.Det er endnu usikkert, hvorledes det samlede EU-Parlament vil forholde sig. Der vil blive afholdt et plenarmøde, hvor Transportudvalgets holdning til vejpakken skal godkendes. Herefter vil trilogforhandlinger med EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og EU-Rådet begynde.Endnu mere usikkert er det, om de dele af vejpakken, man er blevet enige om, overhovedet bliver til noget. For at de ændrede regler om cabotage kan træde i kraft, kræves der enighed om hele vejpakken, inden der til maj 2019 skal vælges nye medlemmer til EU-Parlamentet.