Den nye Scania er slet ikke så ringe endda

VENDELBO:

Mandag 11. februar 2019 kl: 10:19

Af: Redaktionen Den nye Scania er leveret af Stiholt’s markedschef Jens Holger Pedersen, og den afløser en Scania R 620’er, der var nået op på lige under 800.000 kilometer. Og selv om den nye på papiret mangler 100 hk i forhold til den gamle, er den “…nu slet ikke så ringe endda”.







- Jeg har kun nået at køre et par ture i S 520’eren, men den går både blødere og mere behageligt end den gamle. Der er meget bedre plads, og selv om førerhuset sidder højere, kører den meget stabilt. Og selv om der måske ikke er helt så meget riv i den som i den gamle, er jeg rigtig godt tilfreds, siger Morten Tegtmejer.







Det har vognmand Jesper B. Madsen også grund til at være, for det ser ud til, at den nye kører noget længere på literen end den gamle. Og efter nogle flere kilometer bliver det sikkert endnu bedre, vurderer Morten Tegtmejer.



Hos Vendelbo Spedition har chaufførerne stor medindflydelse på specifikation og opbygning af deres biler -inden for rimelighedens grænser, og Morten Tegtmejer har fået S 520’eren stort set, som han vil have den.









- Vognmanden lytter meget til vores ønsker. Stiholt har opbygget den helt perfekt, og Karl Johan Buur i Vrå har givet førerhuset en ordentlig omgang busplys indvendigt. Det meste af bilen er fabrikslakeret, mens Backhausen Autolakering i Hjørring har malet resten. Det er blevet rigtig godt, fastslår Morten Tegtmejer.





Han kører både nord- og sydpå med stykgods og køl/frys. Det giver meget varierende arbejdsopgaver, og det trives Morten Tegtmejer med. Han trives også med altid at holde sin bil pæn og præsentabel, og det glæder han også en masse andre med, når han deltager på diverse truckshows. Hans favorit-truckshow er "Nog Harder Lopik” i Holland, som han har deltaget i 19 ud af de 20 gange, det har været afviklet.





Flotte danske lastbiler er altid populære i Holland, og Morten Tegtmejer høster altid meget anerkendelse på showet. Det vil han helt sikkert også med den nye S 520!







Fakta om Vendelbo Speditions nye Scania S 520:

16,4 liters V8’er på max. 520 hk/2.700 Nm, Euro 6 miljønorm med ren SCR-teknologi

14-trins GRS905R-gearkasse med 2 krybegear samt integreret hydraulisk Retarder

Enkeltgearet, forstærket R885 bagtøj med differentialespærre, udveksling 3,23:1 CS20

H-førerhus med diverse Scania standardpakker med ekstra komfort- og sikkerhedsudstyr

Klimaanlæg med integreret aircooler samt ekstra motor-/kabinevarmer

Fuld luftaffjedring på alle tre aksler, ADR-godkendt chassis iht. klasse EX/II

Specifikation i henhold til Ecolution by Scania - med maks. fokus på optimal brændstoføkonomi









