MAN Nordjylland A/S får ny ledelse

Fredag 8. februar 2019 kl: 11:06

Om MAN Nordjylland A/S:

MAN Nordjylland A/S tilbyder fire moderne værksteder i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Thisted med de nyeste tekniske værktøjer og veluddannet personale

Mekanikerne har manges års erfaring fra branchen, de er opdateret med det nye og er rustet til at løse opgaverne uanset lastbil og varebilsmærke

Af: Jesper Christensen Driftsdirektør Kjeld Jacobsen har mange års erfaring som driftsleder hos MAN Truck & Bus i Aarhus, Erik B. Nielsen har arbejdet som værkfører hos Thisted Lastbilcenter og har de sidste 6 år fungeret som salgskonsulent hos MAN Truck & Bus Danmark, mens Carl Henrik Houmann de sidste 32 år har været en del af Poul Asbjørn Olesen, hvor han siden 2002 har fungeret som direktør for Poul Asbjørn Olesen & Hjørring Lastbilcenter og senere Thisted Lastbilcenter.- Vi ser frem til at møde nye såvel som nuværende kunder under den nye konstellation. MAN Nordjylland vil fejre den nye fusion med et stort åbent hus-arrangement, så snart de har færdiggjort nogle renoveringer af bygningerne, siger de tre i den nye ledelse hos MAN Nordjylland.





På billedet ses Carl Henrik Houmann (tv), Kjeld Jacobsen og Erik B. Nielsen.



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.