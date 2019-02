Hollandske lastbiler over 16 ton er kørt ind på en europæiske andenplads

Onsdag 6. februar 2019 kl: 10:55

Holland (32,0 procent)

Storbritannien (26,5 procent)

Polen (23,2 procent)

Ungarn (32,6 procent)

Belgien (22,1 procent)

Bulgarien (19,9 procent)

Tjekkiet (19,5 procent)

Stabil markedsandel i segmentet for lastbiler på 6-16 tons

Af: Redaktionen Det europæiske marked for lastbiler over 16 tons var på lige under 319.000 lastbiler i 2018, hvilket er 13.000 flere end i 2017.- Den europæiske økonomi har været meget stærk i det forgangne år. Det resulterede i en stor efterspørgsel efter transport med et tilsvarende behov for lastbiler, siger Harry Wolters, der er administrerende direktør i DAF Trucks.Markedsførende i syv europæiske lande I lighed med tidligere år var DAF førende på markedet i segmentet for tunge lastbiler i 2018.I Tyskland, der er Europas største lastbilmarked, var DAF endnu en gang det mest importerede mærke med en markedsandel på 12,3 procent.

Det samlede europæiske marked for lette lastbiler (6-16 tons) faldt en smule fra 52.500 enheder i 2017 til lige under 52.000 i 2018.

DAF havde en markedsandel på 9,0 procent i dette segment. DAF er markedsførende i klassen for lette lastbiler i både Storbritannien (32,0 procent) og Irland (18,2 procent).







Yderligere vækst uden for EU

DAF solgte 8.700 lastbiler uden for EU. DAF styrkede sin position som markedsførende i Taiwan efter at have introduceret den seneste generation af DAF Euro 6 lastbiler. DAF’s markedsandel steg ligeledes i Israel, Hviderusland og Sydafrika, mens der blev solgt et rekordstort antal lastbiler i Indonesien. Produktionen af DAF CF blev påbegyndt på en fabrik, der tilhører PACCAR, DAF's moderselskab, i den australske by Bayswater. DAF solgte over 3.500 PACCAR-motorer til førende producenter af turistbusser, rutebusser og specialkøretøjer samt øgede salget af motorer i Singapore og Myanmar.





Rekordproduktion

For at imødekomme den store efterspørgsel efter lastbiler producerede DAF et rekordstort antal på over 67.000 lette, mellemtunge og tunge lastbiler i 2018, hvilket var en stigning på 10,1 procent i forhold til året før. DAF vurderer, at med mellem 290.000 og 320.000 enheder bliver markedet for tunge lastbiler stærkt igen i 2019.





