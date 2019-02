Det er ikke bare farligt - det er strafbart

POLITIET OM IS PÅ TAGET:

Mandag 4. februar 2019 kl: 15:20

Af: Redaktionen Politiet peger på, at det efter Færdselsloven er førerens ansvar at optræde hensynsfuldt, være agtpågivende og sikre sig, at køretøjet er indrettet og holdes i en sådan stand, at der ikke opstår fare, skade eller ulempe for andre.Der lægges i hver sag op til en bøde på 2.500 kroner og til en betinget frakendelse af førerretten.