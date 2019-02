Fortyndet AdBlue er også snyd

Mandag 4. februar 2019 kl: 11:38

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - En undersøgelse af det forureningsbegrænsende system viste, at den nødvendige Adblue-væske var væsentligt fortyndet, forklaer specialanklager Pernille Moesborg og fortsætter.- Retten afsagde dom for, at der dermed er foretaget ulovlige konstruktive ændringer af det forureningsbegrænsende udstyr.Pernille Moesborg fremhæver, at sager om manipulation af det forureningsbegrænsende udstyr er meget alvorlige, for det forureningsbegrænsende udstyr skal nedsætte udledningen af blandt andet de sundhedsfarlige NOx gasser.- Derfor er der også i lovens forarbejder lagt op til nogle markante bøder, siger Pernille Moesborg.I overensstemmelse med forarbejderne blev chaufføren idømt en bøde på 7.500 kroner og vognmanden en bøde på 15.000 kroner.Begge de tiltalte havde på forhånd nægtet sig skyldige. Da de ikke var tilstede ved dommens afsigelse, er det er uvist, hvordan de forholder sig til dommen.