PostNord synker som et andet Titanic

VOGNMANDSORGANISATION OM POSTUNDERSKUD:

Fredag 1. februar 2019 kl: 15:30

Af: Redaktionen PostNord er igen kommet ud med et milliard-underskud, og igen er det først og fremmest den danske del af selskabet, der klarer sig dårligt.- Det er helt uacceptabelt, det kan ikke fortsætte sådan her, siger DTL - Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard, og fortsætter:- PostNord bidrager hver eneste dag til en skævvridning af markedet. Hver evig eneste dag sættes private, selvstændige vognmænd ringere i en unfair konkurrence, og det sker ikke bare med de danske politikeres billigelse - det sker faktisk også for skatteydernes penge. For igen og igen er der blevet hældt milliardbeløb i den synkende skude.Erik Østergaard sammenligner PostNord med passagerskibet Titanic, der var bygget til ikke at kunne synke, men alligevel sank, da det sejlede på et isbjerg i natten mellem 14. og 15. april 1912. 710 ud af 2.224 ombord blev reddet.- Situationen er bizar. Det meste af PostNord tager vand ind, store dele ligger langt under havoverfladen. Men alligevel sidder ledelsen sammen med politikerne i restauranten og lader musikken spille og champagnen flyde. Det er surrealistisk at være vidne til. Jeg efterlyser, at blot ét folketingsmedlem, bare ét parti, siger højt og tydeligt: Nu må den her galskab stoppe. Vi kan ikke blive ved med at smide gode penge efter dårlige. Er der overhovedet en voksen til stede, spørger Erik Østergaard og fortsætter:- Det er mig helt ubegribeligt, at man - særligt under en borgerlig regering - ser igennem fingre med, at private virksomheder bliver udkonkurreret at et dybt kriseramt offentligt selskab for skatteydernes regning. DTL - Danske Vognmænd kommer til at opretholde presset på Christiansborg for at få stoppet denne farce, slutter Erik Østergaard.