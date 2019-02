PostNord’s årsrapport viser stadig underskud

Fredag 1. februar 2019 kl: 11:36

Nettoomsætningen udgjorde 37.669 millioner svenske kroner (37.007 millioner svenske kroner), der renset for valutakurseffekter giver en negativ organisk vækst på -0,3 procent

Driftsresultatet udgjorde -855 millioner svenske kroner (-124 millioner svenske kroner)

Det justerede driftsresultat, eksklusiv poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde millioner svenske kroner (338 millioner svenske kroner)

Periodens resultat var -1.067 millioner svenske kroner (-337 millioner svenske kroner)

Af: Jesper Christensen PostNord oplyser at den tidligere varslede kapitaltilførsel fra ejerne på 667 millioner svenske kroner er i kvartalet udbetalt med 267 millioner svenske kroner fra den danske stat og 400 millioner svenske kroner fra den svenske stat. PostNord har dermed i alt modtaget 2.200 millioner svenske kroner til omstillingsarbejdet i både Danmark og Sverige.Punkter fra årsrapporten, der dækker perioden januar-december 2018 (2017 i parantes):PostNord peger på, at brevmængderne falder hurtigt i Sverige, og at der i både Sverige og Danmark er brug for en dialog om, hvordan postbefordringspligten skal udformes, når mængderne bliver mindre og mindre.PostNord fremfører, at hvis postbefordringspligten skal kunne udføres på en økonomisk bæredygtig måde, er det nødvendigt at gøre reguleringen mere forudsigelig og fleksibel samt tillade både større indtægter og muligheder for at begrænse distributionsomkostningerne. Det er ifølge PostNord vigtigt, at postkoncernen får mulighed for at gennemføre gradvise justeringer af brevportoen i Sverige for at kunne dække de stigende omkostninger pr. omdelt brev og på den måde gøre det muligt at opretholde postbefordringspligten på længere sigt.- Fjerde kvartal 2018 gav et positivt, men ikke helt tilfredsstillende resultat. Den svenske virksomhed har kompenseret for en del af sine ekstra omkostninger i forbindelse med julen med et kapacitetstillæg på 4 svenske kroner ekstra pr. pakke, men det store fald i brevmængderne har sammen med den aktuelle regulering medført faldende marginaler i brevvirksomheden. Virksomheden i Danmark giver fortsat underskud, men resultatet forbedres efterhånden, som omstillingen til den nye servicemodel gennemføres, siger Håkan Ericsson, der er administrerende direktør og koncernchef i PostNord.- Vi arbejder fortsat målbevidst på at reducere vores klimapåvirkning, for eksempel med en stadig mere el-drevet køretøjsflåde, brug af brændstof med mindre miljøpåvirkning, færre flytransporter og IT-systemer, der effektiviserer levering og reducerer antallet af kørte kilometer. I december opnåede vi guldniveau i International Post Corporations (IPC) årlige bæredygtige vurdering af 20 postoperatører. Det var det femte år blandt seks bedste af i alt 20 postoperatører, siger Håkan Ericsson videre.Han konstaterer, at koncernens fremtidsstrategi fungerer godt.- Men jeg må også konstatere, at strategien i vidt omfang afhænger af, at diskussionerne om postbefordringspligten i både Sverige og Danmark fører til en regulering, der giver mulighed for økonomisk bæredygtige resultater, påpeger han.Interesserede kan læse mere om PostNord's resultat for oktober sidste år her:









