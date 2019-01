Iveco giver gode grunde til at give vognparken et miljøboost

Tirsdag 29. januar 2019 kl: 11:37

Det mest CO2-effektive drivmiddel

Teknologien er på plads

Af: Redaktionen En grund til at se på gas-motorer er, at miljøkravene til erhvervslivet og særligt transportsektoren løbende bliver skærpet. Senest er EU-landene blevet enige om at reducere CO2-udslippet fra biler og varebiler med 35 procent frem mod 2030.Ifølge det nyeste EU-direktiv fra 11. december sidste år, som afløser det hidtidige direktiv fra 2009, kan en udskiftning af vognparken fra dieselbiler til gasbiler skære CO2-udslippet markant ned. Det nye EU-direktiv for vedvarende energi, som det også kaldes, giver dermed et afgørende rygstød, at til bio-drivmidlerne kan blive kørt forrest i transportsektoren.- Tallene viser, at intet andet drivmiddel er så CO2-effektivt og bæredygtigt som biogas fremstillet af husdyrgødning. Det skyldes, at det både gavner naturen og landbruget, samtidigt med at det fortrænger fossile brændsler, siger Morten Iversen, der er Nordic Sustainability Manager hos Iveco.- CO2-reduktionen ved at skifte fra biogas til diesel betyder derfor groft sagt, at du kan fjerne næsten tre dieselvarebiler fra CO2-regnskabet for hver eneste biogasvarebil, der lukkes ud på vejene. Det vil Folketingets 179 medlemmer, som beslutter rammerne for dansk erhvervsliv, også skulle forholde sig til, fortsætter han.Morten Iversen understreger, at en udskiftning af dieselbiler med nye biler på biogas, så er det først og fremmest en politisk beslutning. Teknologien er klar til at blive rullet ud i stor skala, og Iveco har selv lanceret en gasvariant af sin Daily Blue Power varebil, der blev kåret til International Van of the Year 2018 i Europa og desuden Årets Varebil i Danmark 2018.Morten Iversen peger på, at infrastrukturen til biler, der kan køre på biogas, er kraftigt på vej frem. Danmarks 179 biogasanlæg, som er fordelt over hele landet, producerer i øjeblikket biogas i en mængde, der har et energiindhold på ca. 6,5 PetaJoule, hvilket ifølge Iveco kan drive omkring 37.000 store varebiler 40.000 km om året pr. bil.De nuværende 17 biogastankstationer i Danmark viser samtidig, at biogasleverandørerne er godt i gang, selv om der stadig er et stykke op til resten af EU, hvor markedet i mange år har været et kendt alternativ til diesel og benzin.- Lige nu kommer efterspørgslen i Danmark primært fra kommuner og virksomheder, der byder ind på kommunale transportopgaver. Flere og flere ønsker imidlertid at kunne bruge teknologier, der udgør et bæredygtigt alternativ, og her er ingen andre tæt på at give de samme fordele som biogas, siger Morten Iversen og fortsætter:- For ud over de meget store CO2-reduktioner opnår man blandt andet samme ydeevne og korte optankningstid, som man kender fra diesel. Samtidig opleves motorstøjen som halveret i forhold til diesel, hvilket er til stor gavn for lydmiljøet i byen.