Lastbiler blev felttestet i Brasilien

Mandag 28. januar 2019 kl: 11:02

Af: Redaktionen Scania har denne beretning fra felttesten i Mato Grosso i Brasilien:Bissoni-familien har dyrket landbrug på den frodige jord i delstaten Mato Grosso, en af verdens største producenter af sojabønner, majs, bomuld og oksekød, siden 1990'erne. Disse efterkommere af italienske immigranter startede ud med et beskedent dyrkningsareal, men har gradvist udvidet dette til en meget betydelig bedrift, og i år forventer familien en rekordhøst.Udfordringen for alle landmænd i denne fjerntliggende nord-vestlige delstat er at få transporteret de millioner af ton landbrugsprodukter til havnene og produktionsanlæggene. Før Bissoni-familien investerede i jord, drev de en transportvirksomhed, og det føltes logisk at kombinere landbrugsarbejdet med lastbilstransport. Flåden består på nuværende tidspunkt af 180 lastbiler, hvoraf de fleste er Scania-lastbiler.Familievirksomheden Botuverás lange tilknytning til Scania betød, at de blev udvalgt til at teste den nye generation Scania R 500 hen over to slidsomme år.





- Konsekvenserne af at køre lastbiler under disse vanskelige forhold er en generel tidlig slitage af lastbilen, hvilket kræver omhyggelig og regelmæssig vedligeholdelse, siger Adriano Bissoni, Commercial and Logistics i Botuverá.





Felttestene giver også Botuverá et unikt indblik i egnetheden af Scanias nye produktserie.





- Ved at deltage i Scanias køretøjstest lærer vi et nyt produkt at kende og kan foreslå forbedringer. Det styrker de gensidige bånd, og jo mere opmærksomhed vi giver testene, desto mere bidrager vi til Scania, og desto bedre bliver dermed det produkt, vi vil kunne købe i fremtiden, siger Adriano Bissoni.





Botuverá udskifter normalt sine lastbiler efter seks år og bestilte i 2018 20 nye Scania-lastbiler.





- Vi har stor tillid til brandet, da lastbilerne rent driftsmæssigt er meget omkostningseffektive.





Chaufføren Fernando Bachi og lastbilen Isabela - en kærlighedshistorie

Fernando Bachi, der har over ti års erfaring bag rattet, fik til opgave at udføre felttest med en Scania R 500 ved navn Isabella. Ligesom de fleste andre sætter han pris på at køre på pæne, asfalterede veje, men arbejdet i Mato Grasso betyder, at man tilbringer mange bumpende timer med forsigtigt at manøvrere ned ad hullede jordveje.





- Disse beskidte og mudrede veje er altid meget vanskelige på grund af vejret. Du er simpelthen nødt til at kunne lide at køre under sådan nogle forhold og endda finde det sjovt, siger Fernando Bachi.





Tre måneder ude på vejene med Isabella har cementeret båndet mellem Fernando Bachi og lastbilen Isabela.





- Den her lastbil føles som mit andet hjem, og jeg passer på Isabella, som om hun er min egen. Hver gang jeg har aflæsset den, gør jeg den ren. Og du må kun gå ind i førerkabinen på strømpesokker - skoene bliver udenfor, siger Fernando Bachi og fortsætter:





- At forlade Isabella og vende tilbage til den gamle lastbil vil føles som et virkelig stort tab, nærmest som en skilsmisse.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.