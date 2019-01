Fire-akslet gardintrailer er godkendt til 35 ton gods

Fredag 25. januar 2019 kl: 11:57

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede XL-godkendte Kel-Berg gardintrailer kan køre med op til 35 ton gods uden yderligere lastsikring. Traileren er desuden udrustet med truckbeslag til transport af en medbringertruck.For at opnå XL-godkendelse skal traileren have særlig forstærket forsmæk, gardiner og bagdøre.Traileren har tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere i hver side. De løber i tagvange i slagfaste plastruller med stålkuglelejer, der låses i faste positioner under kørsel. Bunden er udført i hårdttræsplanker lagt i omega profiler, der er er godkendt til 9 tons truck. Selv om traileren er XL-godkendt, og godset derfor ikke nødvendigvis skal surres, er der monteret fire binderinge i for- og bagende, 13 sæt 2,5 tons binderinge i kantskinne og 3 gange 6 stk. 80 x 50 mm sokler, der flugter på tværs, så man kan sikre, at godset ikke forskyder sig under kørslen.Der er også mulighed for at få monteret Flex-Strap systemet, der gør det nemt for chaufføren at sikre lasten med fleksible stropper.

Traileren kan leveres med truckbeslag til medbringertruck.

Der er flere løsninger på gardinlukning af traileren fra standard til eksempelvis speed oplukning, som er monteret på alu-profiler med rulleleje i top og i bund, så chaufføren ved hjælp af et par håndtag i venstre side hurtigt kan åbne og lukke presenningen.Traileren har skydetag med 70 procent åbning monteret på kraftige forbukkede alumuniumsvanger. Vridningsstabil forvange samt opklapbar bagvange, monteret med gasfjedre. Bagvangen følger med frem og kan låses i åben stilling.Kel-Berg gardintraileren bliver leveret med fire 9 tons luftaffjedrede SAF- eller BPW-aksler med skive- eller tromlebremser og hæve-/sænk ventil. Man kan frit vælge lift-aksler på alle aksler samt selvstyrende aksel på fjerde aksel eller mekanisk tvangsstyring af den bageste aksel.Chassiset er et letvægtschassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Chassiset er KTL-lakeret, som giver en 100 procent dækning og dermed effektiv rustbeskyttelse på selv meget detaljerede og delvist lukkede emner. Coatingen foregår ved at emnet nedsænkes i et kar, hvor elektricitet sikrer en præcis og ensartet lagtykkelse.















