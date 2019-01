Vognmand i Svinninge tager containere med krog

Fredag 25. januar 2019 kl: 11:00

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH er udstyret med komfort førerhuspakke, læderbetrukket rat, køleskab under køje, medieanlæg med navigation og understøttet dynafleet, Volvo Dynamic Steering (VDS) med personlig indstilling, I-Roll, I-Shift, bakkamera, ACC med intelligent fartholder og advarsel mod kollision, automatisk nødopbremsning og aktiv sporassistent. Den aktive sporassistent bruger et frontkamera til at registrere vejbanemarkeringerne. Når lastvognen er ved at krydse vognbanemarkeringen, hjælper systemet chaufføren med en vibration i rattet samt en lille styretøjskorrektion.MHF i Roskilde har opbygget den ye Volvo FH med et Joab kroghejs. Sydfyns Lak har sørget for lakeringen. Peter Hansen fra Titan Lastvogne i Holbæk har solgt og leveret den nye bil til Olaf Jensen A/S.