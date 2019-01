Volvo Busser kørte hjem fra Spanien med pris

Tirsdag 29. januar 2019 kl: 08:00

Af: Jesper Christensen De nye busmodeller fra Volvo blev fremhævet for deres egenskaber hvad angår sikkerhed, komfort, kørbarhed og produktivitet.Bag den spanske prisuddeling står en række repræsentanter fra transporterhvervet i Spanien. Juryen ledes af “Revista Viajeros”, og prisen anses for at være en af de mest prestige-fyldte. I juryen sidder der blandt andet repræsentanter for operatører, brancheorganisationer, myndigheder, producenter og rejsebureauer.Volvo’s nye langdistancebusser er den største satsning fra den svenske producents side i over 20 år. Det nye busprogram, som omfatter modeller ti turistkørsel og linietrafik over længere afstande, er forbedret og fornyet på en række punkter i forhold til de forudgående modeller. Forbedringerne gælder bussernes struktur, køreegenskaber, sikkerhedssystemer og design.Interesserede kan læse, hvad vi har skrevet om de nye turistbusser fra Volvo i Magasinet Bus 6 - 2018.





Magasinet Bus 6 - 2018 kan hentes

