Redningsfolk møder passagerer og pårørende

Torsdag 24. januar 2019 kl: 12:16

Af: Redaktionen Fyns Politi oplyser, at der er tilmeldt 91 personer til mødet. De 54 er passagerer, de øvrige er ledsagere, som passagerne har ønsket at komme i følge med.I respekt og af hensyn til passagerne er der tale om et lukket møde, og Fyns Politi ønsker ikke at oplyse, hvornår mødet starter. I respekt for, at der er deltagere i mødet, som ikke ønsker at stå frem i offentligheden eller blive genkendt på billeder med videre, vil der ikke blive taget billeder under mødet - hverken til brug for medierne eller andre.Fyns Politi har også tilrettelagt et møde for pårørende til de otte personer, der omkom under ulykken. Der vil ikke blive afholdt pressemøde eller andet i forbindelse med dette møde. Af hensyn til de pårørende, vil der ikke blive meldt noget ud om hverken tid eller sted for dette møde.