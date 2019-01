Shipping-koncern har hentet sværlasttrailer i Hedensted

Mandag 21. januar 2019 kl: 11:17

Af: Redaktionen Den nye sværlasttrailer har et Heavy Duty-chassis med længdevanger opsvejset i I-profil og ekstra svær flangetykkelse for at give ekstra stivhed. På længdevangerne er der monteret tætsiddende tværvanger i hele trailerens længde.Bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker. I kantskinnerne er der i hver side monteret otte fem-tons sværlastbinderinge. Under kantskinnerne er der monteret en 16 mm stang i rundstål til surring af eksempelvis presenning. Derudover er traileren leveret med to rækker 80 x 50 mm sokler, der flugter på tværs. Dertil hører 12 kæpstokke inklusiv magasin.På begge sider er der monteret cyklistværn. I højre baghjørne under bunden er der en udtræksstige.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænke ventil. Første aksel kan hæves, mens fjerde aksel er selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Eimskip driver et netværk af 63 kontorer i 20 lande på fire kontinenter, opererer 22 skibe og har ca. 1.850 medarbejdere. Koncernen tilbyder samlede transportløsninger baseret på et transportsystem i Nordatlanten og fragtforsendelse over hele verden.