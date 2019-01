DSB er tilfreds med afgørelse

Fredag 18. januar 2019 kl: 16:37

Af: Redaktionen Det mente DSB objektivt set ikke var lovligt i forhold til de udbudsretlige regler - blandt andet på grund af hensynet til de andre bydere i konkurrencen. Alstom tog herefter sagen til Klagenævnet for Udbud.- DSB har modtaget Klagenævnet for Udbuds klare kendelse med tilfredshed. Den juridiske usikkerhed, der var omkring fortolkningen af reglerne, er afklaret, og endnu vigtigere opretholder den en høj konkurrence igennem hele udbudsprocessen, siger Jürgen Müller, der er direktør for Strategi og Materiel hos DSBUdbudsprocessen fortsætter processen med kendelsen som planlagt.