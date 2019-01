Folketinget kompenserer for prisstigninger efter Takst Vest

Fredag 18. januar 2019 kl: 15:01

Om Folketingets pendlerkompensation:

Folketinget har afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt, der skal kompensere pendlere, der fik over 5 procent stigning på deres pendlerkort i forbindelse med Takst Vest

Udbetaling af kompensation starter fra 1. januar i år. Der bliver ikke betalt bagud

Kompensation udbetales kun til de pendlere, der har fået en prisstigning på over 5 procent. Kompensationen dækker den del, der går ud over de 5 procent

For at undgå, at pengene bruges på administration, er det besluttet, at kompensationen skal gennemføres så automatiseret som muligt. Det betyder, at kompensationen udelukkende udbetales til pendlere, der benytter pendlerkort på rejsekort

Folketingets pendlerkompensation er en særskilt, statslig kompensation og dermed ikke en del af takstsystemet for den kollektive trafik

Pendlerkompensationen løber frem til 31. december 2022 - eller indtil midlerne er opbrugt

Af: Redaktionen Reformen af taksterne for at køre med bus og tog i Vestdanmark - Takst Vest - betød, at Trafikselskaberne i Jylland og på Fyn fik ensrettet priser og billetter vest for Storebælt og gjort hele pris- og billetsystemet mere enkelt.Reformen har betydet, at man som rejsende skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne er blevet mere forståelige. Rejsekort er som udgangspunkt altid billigst, medmindre man rejser dagligt på samme strækning, så er et pendlerkort billigere.Som konsekvens af takstreformen fik en lille del af pendlerne på pendlerkort prisstigninger på over 5 procent. Det er den gruppe kunder, der nu får en kompensation: