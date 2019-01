EU-Domstolen afviser EU-Kommissionen

Fredag 18. januar 2019 kl: 10:35

Af: Jesper Christensen UPS og TNT blev i 2012 enige om, at UPS kunne overtaget TNT. Men aftalen blev ikke til noget, da den skulle godkendes af blandt andre EU-Kommissionen - og denne sagde i 2013 nej med henvisning til, at et opkøb ville skævvride konkurrenceforholdene i en række EU-lande.









UPS bragte EU-Kommissionens afvisning for EU-Retten, som 7. marts 2017 annullerede EU-Kommissionens afgørelse - blandt andet med henvisning til, at UPS ikke havde fået mulighed for at forsvare sig. EU-Kommissionen havde i forbindelse med sagen også set bort fra økonomiske modelberegninger fra UPS, hvilket EU-Retten påpegede var en procedurefejl.









EU-Kommissionen bragte afgørelsen videre til EU-Domstolen, som har afgjort, at EU-Retten's afgørelse var korrekt.









EU-Retten er en domstol knyttet til EU-Domstolen. EU-Retten afgør sager anlagt af borgere eller virksomheder. EU-Retten behandler især konkurrencesager, sager vedrørende statsstøtte og varemærker. EU-Rettens afgørelser kan indbringes for EU-Domstolen.









TNT blev i 2015 overtaget af UPS's amerikanske konkurrent FedEx. UPS kræver efter EU-Domstolens afgørelse en erstatning på omkring 1,7 milliarder euro - knap 12,7 milliarder kroner





