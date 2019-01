46 nye maskinmestre er sendt ud fra Martec

Torsdag 17. januar 2019 kl: 17:02

Af: Redaktionen Med eksamensbeviset i lommen melder dimittenderne sig dermed ind i én af Danmarks mest eftertragtede professioner, bestående af omkring 8.000 maskinmestre. En profession der i mange år har haft næsten fuld beskæftigelse på grund af uddannelsens store bredde og anvendelighed i forskellige brancher.- Dimissionerne her på Martec er altid en speciel dag. Det er en glædens dag, fordi vi ved, at vores dimittender er eftertragtede i mange brancher. Vi nyder godt af det tætte samarbejde vi har med mange virksomheder, som er med til at klæde vores studerende godt på gennem deres studietid. Uanset om dimittenderne vælger en karriere til vands eller på land, i Danmark eller internationalt, så ved vi at de klarer sig rigtig godt og gør en forskel for virksomhederne - og de får da også tilbudt en rigtig god løn, siger Pia Ankerstjerne, der er direktør på Martec.Poul Knudsgaard, der er direktør hos MAN Energy Solutions, var først på podiet med en bøn til de nye maskinmestre.- Mange vælger uddannelse efter et karaktergennemsnit, hvor den løn, et job kan give, har været målestokken - disse lærer for at leve. Lad aldrig løn være drivkraften for jeres arbejdsliv. Det er interesse og passion, som skal få jer godt igennem et langt arbejdsliv. Lev for at lære! I kan altid blive dygtigere, sagde han.Martin Christensen er uddannet maskinmester og dimitterede i 2013 fra Martec. I dag er han Sales Manager hos Orskov Yard A/S, og havde følgende at sende de nye maskinmestre afsted med:- Glæd jer til jeres kommende jobsøgning, og grib de muligheder som byder sig. Skab jer et godt netværk, I ved aldrig hvem I møder på jeres vej. Sidst men ikke mindst; tro på jeres egne evner og jeres nye uddannelse.

Nogle fik premier med hjem

Borgmester i Frederikshavn, Birgit Hansen (S), uddelte den traditionsrige kogebog til en studerende, som har gjort sig positivt bemærket gennem sin studietid. Modtageren blev Emil Wahlstrøm Mürer med begrundelsen, at han altid har gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til uddannelsen gennem hans arbejde som studieambassadør. Herudover har Emil Wahlstrøm Mürer også fungeret som studierådsformand og været et godt bindeled mellem undervisere og studerende. Emil Wahlstrøm Mürer er bosiddende i Frederikshavn.





Derudover overrakte Vice Direktør på Martec Brian Thomsen en række priser til studerende, som har gjort sig positivt bemærket både fagligt og socialt. Rederiet A. P. Møllers præmie gik til Simon Iver Munk Larsen. Præmien gives for hans opførsel, flid, ordenssans og forhold til kammeraterne. Sekretariatschef hos Maskinmestrenes Forening, Kaare Lund Nielsen, uddelte præmier til Mathias Laulund Jørgensen, Heine Madsen, Mads Thirup Nielsen og Thomas Green Jakobsen. Martec Maskinmesterklub uddelte pengegave til Casper Lykke Olsen.





Martime Network Frederikshavn - pris for bedste projekt på Maskinteknisk afdeling:





Projektet udarbejdes i forbindelse med det maskintekniske forløb, som alle med en studentereksamen skal gennemføre, i uddannelsens begyndelse. Prisen på 5.000 kr. blev uddelt af Christina Ørskov, CEO Orskov Yard A/S og formand for Maritime Network Frederikshavns bestyrelse, og gik velfortjent til Casper Søvang Schrøder, Jacob Lindgaard, René Poulsen, Søren Støjko Jensen.





De studerende har udviklet en motorcykellift, som løser udfordringer oplevet på værksteder, hvor de nye motorcykler er bredere og derfor ikke kan stå på en almindelig lift. Liften kan løftes 30 cm ekstra end eksisterende lifte, den er lavet til at kunne graves ned, og sidst men ikke mindst, kan den bagerste del af liften adskilles, således det bliver lettere at skifte baghjul.





- Gruppen er blevet udvalgt, på baggrund af den håndværksmæssige kvalitet af projektet, som strækker ud over det, som kan forventes af studerende på dette niveau. Projektet er blevet bakket op af en rapport, samt teknisk dokumentation som var i en klasse for sig, sagde vejleder for gruppen, Martin Tesche Sørensen.





Alle fire studerende er klar til at starte på uddannelsens teoretiske del i august.







Her er de nye maskinmestre Følgende modtog deres bevis fra Martec som maskinmester, for at have gennemført professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Bachelor of Technology Management and Marine Engineering):



Frederik Agesen

Toke Korup Andersen

Hussein Awad

Jeppe Hjortshøj Bach

Rasmus Gyde Brigler





Andreas Bjerring Brøndum

Dennis Christensen

Janus Frøkjær

Rasmus Elkjær Gajhede

Ryan Ydse Prehn Hansen





Emil Bering Hesselholt

Thomas Green Jakobsen

Chris Vittrup Jensen

Kasper Jensen

Nick Neistskov Johansen





Kasper Johnsen

Mathias Laulund Jørgensen

Mads Knudsen

Martin Høgsted Knudsen

Simon Iver Munk Larsen





Lasse Rye Laursen

Steffen Aggerholm Laustsen

Anders Lund

Jonas Lyngby

Heine Madsen





Rasmus Andreasen Madsen

Andries Michel Meesters

Christopher Heidenheim Mentz

Jonas Brøndum Mortensen

Tommy Antonsen Mott





Emil Wahlstrøm Mürer

Nicklas Hayes Møller

Henrik Nielsen

Mads Thirup Nielsen

Mikkel Godthaab Nielsen





Rasmus Lundholm Olesen

Casper Lykke Olsen

Heine Engedal Pedersen

René Vixø Pedersen

Jeppe Møller Peters





Marc Piet Poulsen

Frank Skovbjerg

Christian Toft

Christopher Trudslev

Jesper Villadsen

Simon Svendsen Vissing





